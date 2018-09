Giorgia Meloni: «Abbiamo dimostrato coerenza. E la coerenza paga» (video)

di Roberto Mariotti

Il video dell’intervista di Giorgia Meloni a W L’Italia oggi e domani sul Retequattro:

«L’incontro con Berlusconi e Salvini? È stato molto positivo. È stato sancito che andremo insieme in tutte le regioni dove si voterà nei prossimi mesi». L’ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli D’Italia, durante W l’italia oggi e domani, in onda su Rete4, parlando del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli. Dal reddito di cittadinanza alla legge Fornero, dall’immigrazione alle pensioni d’oro, molti gli argomenti toccati dalla leader di FdI nell’intervista di cui pubblichiamo il video. «Salvini ha chiarito che la Lega è ancorata, bene o male, al campo del centrodestra. Nella Lega si stanno rendendo conto che è difficile trovare una sintesi con i 5stelle. Noi abbiamo sempre dimostrato coerenza e la coerenza paga», ha aggiunto la Meloni. «Stiamo facendo un’opposizione patriottica e questo dà il vantaggio di non dover dire per forza sì e di non dover dire per forza no».