Giappone, il tifone Jebi fa 11 morti e 600 feriti. Raffiche fino a 170 chilometri (video)

di Redazione

Sono almeno 11 i morti e circa 600 i feriti provocati in Giappone dal tifone Jebi, definito dai metereologi il peggiore che abbia mai colpito l’isola. Otto persone sono decedute nella prefettura di Osaka. Di queste, quattro uomini hanno perso la vita cadendo da tetti o edifici. Altri 3, invece, sono stati colpiti da oggetti sollevati dalle potenti raffiche di vento. Circa 3000 persone sono state costrette a trascorrere la notte all’interno del Kansai International Airport. Un pilastro del ponte che collega lo scalo alla città di Izumisano è stato urtato da una petroliera in balia delle onde. La nave ha riportato danni, ma nessuno degli 11 membri dell’equipaggio ha subìto conseguenze. Solo nelle ultime ore è stato possibile trasferire, con traghetti o bus, passeggeri dall’aeroporto di Kansai, chiuso dopo la cancellazione di 162 voli, a quello di Kobe. Nell’area di Osaka, inoltre, circa mezzo milione di abitazioni è ancora privo di energia elettrica. Le potenti raffiche di vento, che hanno raggiunto i 170 km oraria, hanno fatto crollare una torre e ribaltare un camion, come testimoniano alcune incredibili filmati che impazzano sui social.