Gf Vip, Ilary Blasi: «Niente sconti per Lory Del Santo, nonostante il lutto» (video)

di Redazione

Se Lory Del Santo partecipasse al Grande Fratello Vip, non ci sarebbero sconti, nonostante il lutto che ha colpito la soubrette qualche tempo fa. A dirlo è la conduttrice del reality Ilary Blasi, che ha specificato di rispettare il dolore dell’attrice (il figlio 19enne s’è suicidato) lasciando a lei la scelta su come comportarsi in questa delicata situazione, ma sottolineando che verrebbe trattata come gli altri concorrenti. Nel video l’intervista completa rilasciata dalla conduttrice a margine della presentazione del programma oggi a Roma.

