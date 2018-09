Genova, attacco al banchetto della Lega: insultano Salvini e i militanti, poi devastano la postazione

di Redazione

Cercano lo scontro fisico con provocazioni, insulti e minacce contro i militanti leghisti riuniti in un banchetto per le vie di Genova e sparando a zero contro lo stesso leader del Carroccio, Matteo Salvini; poi passano direttamente all’azione devastando la postazione e gettando simboli e gadget del partito nella spazzatura. Succede a Genova, e a raccontare la violenza verbale e fisica degli aggressori sono gli stessi militanti presi di mira questa mattina in via Lagustena, nel quartiere di San Martino, dove alcuni militanti impegnati in un banchetto di raccolta firme a sostegno di Matteo Salvini, erano occupati con il presidio allestito poco prima.

Genova, attacco al banchetto della Lega: interviene la polizia

«Ci hanno aggredito con parole forti e hanno cercato lo scontro fisico minacciandoci e attaccando verbalmente Salvini, dandogli anche del “bastardo”. Poi ci hanno preso i fogli e le bandiere, spezzando le aste e gettando tutto nella spazzatura. Noi abbiamo chiamato immediatamente il 112», riporta in una nota la Lega l’inaccettabile episodio registrato a Genova; una nota che riporta le dichiarazioni di un militante genovese del Carroccio impegnato al banchetto preso di mira e che, insieme ad altri fautori dell’iniziativa, ha avvertito tempestivamente la polizia. «Non è la prima volta che i nostri militanti vengono insultati e minacciati. Evidentemente – ha aggiunto il Commissario provinciale della Lega, Alessio Piana – a qualcuno non piace il fatto che la Lega, forza di governo, continui a battersi anche per la sicurezza dei quartieri nelle nostre città. Ringraziamo i nostri militanti che ogni giorno in prima persona portano avanti le loro idee pacificamente e democraticamente, nonostante le continue intimidazioni e provocazioni che ricevono. Condanniamo fermamente il vile assalto di stamane, siamo sicuri che le Forze dell’ordine individueranno i colpevoli al più presto e auspichiamo una punizione adeguata da parte della magistratura».

L’intervento della polizia, gli accertamenti della Digos

Ancora da chiarire i motivi del gesto ma, secondo quanto ricostruito, i militanti del Carroccio che stavano raccogliendo firme per promuovere la festa genovese del partito, al via da questa sera, sono stati avvicinati da due soggetti che dopo un diverbio hanno strappato alcuni manifesti e portato via le bandiere esposte dai militanti. Poi, subito dopo l’agguato, i due sconosciuti sono riusciti a scappare e a far perdere le loro tracce. Ora, dopo l’intevrneto della polizia, sono in corso accertamenti da parte della Digos di Genova per chiarire l’accaduto.