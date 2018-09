Gasparri: la manovra della “banda degli onesti”, soldi falsi debiti veri

di Annamaria Matticari

”La chiamerò manovra Lo Turco e invito i miei colleghi a fare altrettanto, in omaggio al nome del tipografo interpretato da Peppino De Filippo nel celebre film la Banda degli onesti con Totò“. Lo dichiara Maurizio Gasparri (Fi). “Ma quello – aggiunge – era un film, mentre questa è la tragicomica realtà di un gruppo di sprovveduti, incompetenti, irresponsabili, la banda degli sciagurati, che ha dato luogo a uno squallido e temerario spettacolo usando il balcone di palazzo Chigi e i figuranti in piazza precettati per uno spettacolo ridicolo e lugubre al tempo stesso”. “Lo Turco – prosegue – stampava soldi falsi, questi fanno debiti veri. Lo Turco faceva ridere, questi fanno scappare risorse e investitori. I Lo Turco de noantri dovranno presto lasciare il balcone e scappare dalle uscite secondarie. Il festival delle bugie li avvicina alla fine politica che meritano urgentemente”. Gasparri ha poi affrontato il tema della sicurezza: ”Il governo annuncia spese di ogni tipo e genere ma ammette che nel decreto sicurezza, il cui testo definitivo attendiamo ancora, non c’è spazio per le tanto annunciate assunzioni nelle Forze di Polizia e nei Vigili del Fuoco. Si tratta di una priorità. E Forza Italia proporrà già nel decreto sicurezza che si attui questa scelta”. “Se ci sono così tanti soldi, se si alza il deficit -aggiunge- perché perdere tempo nell’arruolamento di migliaia e migliaia di nuovi poliziotti, Carabinieri, finanzieri e Vigili del Fuoco? Era stato annunciato questo provvedimento già nel corso dell’estate, e si è fatto passare sotto silenzio il mancato assenso del Ministero dell’Economia”. “C’è l’occasione -prosegue- del decreto sicurezza e nemmeno questa volta si fa questa scelta. La si rinvia al futuro. Eh no! Forza Italia chiede che si faccia ora e subito. I soldi ci sono e li si spenda già da domani mattina, quando si dovesse cominciare a discutere il decreto sicurezza, per le nuove assunzioni. Sarà un emendamento a cui dovremmo collegare il nostro giudizio sul provvedimento”.