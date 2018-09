Gasparri da Campus Everest: “Senza Forza Italia non può esserci il centrodestra”

di Davide Ventola

«Nonostante il momento complicato per il centrodestra e difficile per la politica italiana, anche quest’anno Forza Italia con i suoi dirigenti, i tanti militanti e soprattutto i suoi tantissimi giovani, motivati e determinati, si sta ritrovando con grande partecipazione a Giovinazzo per #Everest018, confermando un successo di presenze ormai costante negli anni’» Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri, promotore con la Fondazione Italia Protagonista di #Everest018, la tre giorni di incontri e dibattiti organizzata a Giovinazzo (Bari), giunta alla sua sesta edizione.

A Campus Everest 700 giovani da tutta Italia

«Sono oltre 700 – ha proseguito il senatore di Forza Italia – i ragazzi provenienti da tutta Italia che stanno animando campus Everest dimostrando passione e grande voglia di fare. È il più concreto segnale che Forza Italia c’è, è determinata a rilanciare un progetto credibile di centrodestra. Senza il contributo di Forza Italia il centrodestra non può esserci. È questo un messaggio chiaro che mandiamo anche alla Lega». «Nonostante i consensi che sta raccogliendo, la Lega dovrà capire che solo un centrodestra unito, non solo sul territorio ma anche a livello nazionale, può rappresentare una risposta seria e coerente ai problemi che l’Italia deve affrontare. Noi abbiamo una classe politica che si è fatta sul campo, che è determinata a riprendere il contatto con la gente e con il territorio. E soprattutto Forza Italia è una comunità che si impegna, condivide valori, si confronta ed è pronta a ripartire», ha concluso Gasparri.