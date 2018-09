Gaffe di Di Maio, confonde gli uomini con le meduse: «Siamo al 90% di acqua» (video)

di Antonio Marras

In rete non si parla, e non si ride, d’altro. Luigi Di Maio, intervenuto in tv per difendere il principio dell’acqua pubblica, ha messo a segno la sua ennesima gaffe, stavolta in campo “scientifico”. In collegamento con lo studio di Presadiretta, su Rai Tre, il vicepremier ha spiegato che “è necessaria una rivoluzione culturale, l’acqua è un bene primario, se pensiamo che il corpo umano è costituito, per più del 90%, di acqua”.

Novanta per cento? Un po’ troppo, forse. Secondo la scienza, al massimo un 60%. La battuta più gettonata sul web è: «Di Maio, ma siamo umani o meduse?».