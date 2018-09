Furto con la bottiglietta d’acqua: l’ultima trovata dei ladri d’appartamento

di Redazione

Per compiere un furto in abitazione basta mezzo litro d’acqua. Può apparire assurdo, ma si tratta in realtà di una nuova tecnica criminale che si sta diffondendo. Soprattutto quando chi esce di casa non chiude a chiave la serratura della porta di ingresso. Il mezzo litro d’acqua è riassunto dalla bottiglietta di plastica che lo contengono che, una volta svuotate del loro contenuto, possono essere tagliate e trasformarsi in una lastra “elastica” che viene impiegata dai malintenzionati, al posto dei classici arnesi da scasso, per muovere lo scocco della serratura e così penetrare in condomini, villette o tradizionali abitazioni. Il tutto senza commettere effrazioni e senza lasciare segno alcuno di scasso. La fantasia criminale purtroppo non halimiti.