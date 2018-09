Festa dell’Unità, dopo Fico è feeling con la Casellati (video)

di Redazione

La prima volta a una Festa di partito la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati l’ha riservata, a Ravenna, ai compagni del Pd. “E’ la prima volta che presenzio a una Festa de l’Unità ed è la prima volta, da quando sono stata eletta come presidente del Senato, che partecipo a una festa di partito”, ha detto al suo arrivo a Ravenna. Casellati è stata invitata a un dibattito su “Le istituzioni e la democrazia”.

La presidente del Senato ha visitato alcuni stand della Festa in compagnia della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elisabetta Gualmini, e alcune autorità locali. Casellati è quindi entrata nello stand dove si servono per cena piadine e gnocco fritto, ha incontrato i cuochi e i volontari, prima di firmare un cartellone con il menù del ristorante. Durante il suo intervento ha toccato il tema dei rapporti con l’Europa e dell’immigrazione, specificando che il nostro Paese non può accogliere tutti.