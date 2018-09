FdI con Orban, Delmastro a M5S e Lega: «Da voi solo una supercazzola»

di Paolo Sturaro

«L’unica mozione presentata alla Camera in favore dell’Ungheria e contraria al processo inscenato dalla troika europea è quella di Fratelli d’Italia». Ad affermarlo è Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia. «La Lega, infatti, ha presentato una mozione frutto di un compromesso al ribasso con il Movimento Cinque Stelle che in Europa, da scendiletto della troika, aveva votato a favore delle sanzioni all’Ungheria. Una vera e propria “supercazzola” degna di Amici miei, che consente alle forze di governo di non prendere una posizione. Fratelli d’Italia, che da sempre difende le sovranità nazionali e i diritti dei popoli contro le aggressioni giuridiche della troika europea, rimane al fianco di Orban che vuole giustamente proteggere le frontiere europee. Rivolgo un appello agli amici della Lega: votino la mozione di Fratelli d’Italia e non sacrifichino alle ragioni del “contratto di governo” le posizioni sovraniste agitate fruttuosamente in campagna elettorale. Diversamente, noi dovremo arrenderci al fatto che il M5S ha messo la museruola ai sovranisti verdi».

Il discorso del premier ungherese al Parlamento europeo era stato un vero e proprio atto di sfida alla Ue: «Siete voi quelli che attaccano l’Ungheria, io la difendo», aveva detto. E ancora: «Ci punite perché difendiamo le frontiere. Ma noi continueremo a farlo, anche contro di voi, se necessario».