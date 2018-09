Fazio: «Guadagno due milioni di euro l’anno, ma i soldi non sono importanti…»

di Monica Pucci

Per la nuova stagione digione di “Che tempo che fa“, Fabio Fazio ha in serbo una sorpresa per il governo “nemico” di Di Maio e Salvini: in studio sarà ospite fisso Carlo Cottarelli, il profeta della “spending review” ma soprattutto il “trombato” in extremis, poco prima che Lega M5S trovassero un accordo, nelle nomination dei tecnici vari per la guida di Palazzo Chigi. Cottarelli, In un’intervista pubblica con Aldo Cazzullo, nell’incontro conclusivo del Tempo delle Donne alla Triennale di Milano, Fazio spiega: «Stiamo assistendo a un sommovimento mondiale, sta vincendo un atteggiamento di pancia, un’ondata di superficialità emotiva e di aggressività. La presenza di Cottarelli è un modo per mettere un punto fermo, per essere laici e oggettivi in un momento di scarsa razionalità. Penso sia un dovere del servizio pubblico offrire un’analisi competente su temi che interessano tutti i cittadini».

E Salvini? «Io lo invito sempre, è lui che non vuole venire». Poi si passa al tema degli ascolti, dopo i flop dello scorso anno. Fazio però nega e comunque prova a depistare: «Ormai non conta solo l’audience, ma anche i social…». Più preciso, invece, sui suoi compensi milionari, da sempre al centro di forti polemiche. «Sono stato molto fortunato nella mia carriera, ho firmato contratti importanti. La mia ultima dichiarazione dei redditi è di oltre 2 milioni di euro, di cui, come è giusto che sia, pago la metà in tasse. Però c’è una cosa che trovo inaccettabile: che il denaro diventi l’unica scala di valori per poter avere un’idea piuttosto che un’altra. Il denaro non può essere una condanna per rinnegare tutti i valori con cui sono cresciuto». Pecunia non olet, direbbero i latini, ma il denaro non è tutto per chi incassa due milioni l’anno, aggiungerebbe Fazio.