Esce un nuovo romanzo postumo di Tolkien. Ed è subito record di incassi

di Redazione

È già nelle classifiche dei bestseller di Gran Bretagna e Stati Uniti, uscito da appena una settimana, il libro postumo di J.R.R. Tolkien (1892-1973) dal titolo The Fall of Gondolin e pubblicato per volontà del figlio dello scrittore inglese, Christopher Tolkien, 93 anni. In poco più di un anno e mezzo, si tratta della seconda opera postuma dell’autore del Signore degli Anelli che vede la luce, dopo Beren e Lúthien, apparsa nel maggio 2017.

Il prossimo 24 ottobre La caduta di Gondolin uscirà in Italia da Bompiani, l’editore che ha in catalogo tutti i libri di Tolkien. Al centro del nuovo romanzo inedito, c’è l’oscuro signore Morgoth che sta cercando la città di Gondolin per poterla distruggere, ma Ulmo, dio del mare, vuole aiutare i Noldor, stirpe di elfi che la abita, a evitare il pericolo. Per questo decide di fargli pervenire un messaggio e il suo ambasciatore è Tuor, giovane fuorilegge che suo malgrado si trova a vestire i panni dell’eroe.

Dopo un difficile viaggio, in cui incontra Ulmo stesso, Tuor giunge a Gondolin, ma il re Turgon non vuole ascoltare gli avvertimenti. La fine della città è segnata: Morgoth e il suo esercito di orchi, Balgor e draghi impone un potente assedio, da cui però Tuor riesce a fuggire insieme alla moglie Idril, figlia di Turgon, e al figlio Eärendil, da cui poi discenderà Elrond di Gran Burrone. Scritto durante la convalescenza dell’autore, ferito nella battaglia della Somme, La caduta di Gondolin è il racconto di una misteriosa, splendida città distrutta da forze oscure che Tolkien stesso ha definito la prima vera storia della Terra di Mezzo.