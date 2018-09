Ecco l’immigrato che non piace a sinistra: «Non c’è razzismo in Italia» (video)

di Redazione

«Meno di un minuto per mandare in cortocircuito i paladini dell’accoglienza sfrenata. Che dite, razzista anche lui?», commenta Giorgia Meloni su Fb. «Quando un video vale più di mille articoli di giornale! Alla faccia di Onu e buonisti…», rilancia Matteo Salvini, che a sua volta pubblica sulla sua pagina il video di un immigrato che afferma: «Non è vero che gli italiani sono razzisti, sono stufi».

«Sono qui da 15 anni e ho sempre lavorato – racconta il lavoratore – tutti mi conoscono, sanno chi sono, perché il mio lavoro l’ho sempre preso sul serio», ribadisce. Poi l’affondo contro i migranti: «Bisogna lavorare, non c’è niente da fare, se non vuoi lavorare torna a casa, da dove sei venuto». Secondo l’operaio gli “italiani non sono razzisti, anzi, sono molto accoglienti” e “Salvini ha ragione“. “Speriamo che vada fino in fondo”, conclude, “Vai avanti Salvini”.

Dichiarazioni che, a giudicare dai migliaia di like e commenti raccolti dal filmato social, hanno riscosso un grande successo in rete. «Questi sono gli immigrati che vogliamo! Non quelli che bivaccano a spese nostre», «Complimenti sei l’orgoglio di noi Italiani che non siamo razzisti, ma che vogliamo la legalità in Italia. Bravo ce ne vorrebbero tante persone come te», «A queste persone ci dobbiamo inchinare, rispettarli e aiutarli, altro che razzisti», si legge tra i messaggi apparsi sulla bacheca di Salvini e della Meloni.