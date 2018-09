È morto Zanza, storico playboy riminese: un infarto mentre era con una 23enne (video)

di Alessandra Danieli

È morto nella notte tra martedì e mercoledì, a 63 anni, Maurizio Zanfanti, per tutti “Zanza”, il re dei vitelloni della Riviera romagnola. Il playboy riminese, famoso in tutto il mondo per le sue doti di tombeur de femme, icona della Rimini degli anni d’oro, è morto mentre si era appartato in macchina con una 23enne dell’est Europa. È stata la bellissima ragazza rumena a chiamare i soccorsi, quando Zanza, dopo il rapporto, ha accusato il malore che si è rivelato fatale. Il cuore dell’ultimo dei vitelloni non ha retto.

Non era la prima volta che uscivano insieme. Zanza aveva dato appuntamento alla ragazza in viale Principe Amedeo verso l’una di notte per poi portarla in macchina in via Pradella dove ha un terreno. Zanza era famoso anche all’estero per le sue doti di latin lover, tanto da essere intervistato negli anni ’70 da Bild, uno dei più prestigiosi quotidiani tedeschi, al quale aveva raccontato le sue centinaia conquiste come buttadentro di un noto locale della movida della Riviera. La notizia della sua morte ha fatto il giro d’Italia e d’Europa arrivando fino in Svezia, terra di conquista di Zanza negli anni ’80. La sua carriera di playboy è cominciata negli anni ’70, quando lavorava per la discoteca Blow up. Poi tanti altri locali, a partire dallo Chic, l’avventura a Cervinia con il locale Garage gestito insieme ad alcuni amici. E ogni sera, d’estate, una collezione di conquiste. Zanza vantava di aver amato tra le 150 e le 200 donne a ogni stagione e di essere andato a letto con migliaia di turiste nella sua vita. «Tutta promozione per la Riviera – raccontò qualche anno fa in un’intervista al Resto del Carlino – penso di averne fatta molta più io che cento agenzie».