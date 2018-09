È morta Inge Feltrinelli, l’ultima regina dell’editoria internazionale

di Stefania Campitelli

È morta nella notte di mercoledì Inge Schönthal Feltrinelli, il 24 novembre avrebbe compiuto 88 anni. Nata a Gottinga in Germania da una famiglia di ebrei, è stata fotografa, fotoreporter e giornalista. Protagonisti dei suoi scatti, tra gli altri, Greta Garbo, Elia Kazan, John Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill. Nel 1958 Inge conobbe Giangiacomo Feltrinelli, che sposò poco tempo dopo. Alla morte drammatica del marito, fondatore della Feltrinelli, nel marzo del 1972, fu la vera salvatrice della casa editrice, poi consegnata al figlio Carlo.

La chiamavano The queen of publishing, l’ultima grande regina dell’editoria internazionale. In un’Italia ancora provinciale, sessant’anni fa, portò un pezzo di mondo affiancando Giangiacomo Feltrinelli nella sua impresa culturale e cosmopolita. «I libri sono tutto, i libri sono la vita. Ed è stata una vita circondata da libri, librai, editori, scrittori e lettori quella di Inge Schönthal Feltrinelli, Presidente della Casa editrice Giangiacomo Feltrinelli e icona della cultura del ‘900, che ci ha lasciati oggi all’età di 87 anni. Fonte quotidiana di ispirazione per le attività dell’intero Gruppo – si legge nel comunicato della casa editrice – Inge Feltrinelli è stata la guida più esigente e lo sguardo più innovativo, l’entusiasta promotrice di nuove attività come la diga più invalicabile a difesa dell’indipendenza e dell’autonomia della cultura e di tutte le manifestazioni di pensiero libero. Fotografa, fotoreporter, grande appassionata di moda, di arte e di ogni forma di creatività, aveva difeso con coraggio la stessa esistenza della Casa editrice Feltrinelli, alla scomparsa del suo fondatore. Ci lascia una donna che sapeva distinguere la qualità e che ha portato in Italia e a Milano, nel corso degli ultimi cinquant’anni, scrittrici, scrittori, editori, intellettuali internazionali animando un contesto di inestimabile ricchezza»,