Due rom rubano un’auto, non si fermano all’alt e investono una donna

di Sara Gentile

Due rom minorenni di 14 e 15 anni rubano un’auto, seminano il panico lungo la via Casilina, poi fuggono all’alt della polizia e nella loro folle corsa travolgono una donna di 49 anni. La donna è grave ma non in pericolo di vita. La signora, Sandra V., come ricostruisce il Messaggero, è stata centrata da quella Alfa 155 grigia che viaggiava come un proiettile e sbandava paurosamente lungo via Prataporci, nel territorio di Frascati Colonna. Il cugino che era accanto a lei, si è salvato lanciandosi a bordo strada: «Abbiamo visto la morte negli occhi», ha raccontato ancora sotto choc agli agenti della Volante Zara Como 10 che poco dopo hanno tallonato la berlina costringendola, finalmente a fermarsi. «Mi sono passati con la ruota sopra la gamba, è stato terribile», ripeteva lei al pronto soccorso.

I due alla guida, nonostante la giovanissima età, sarebbero delle vecchie conoscenze per le autorità italiane. Probabilmente dei rom che vivono in un campo della zona Est. Hanno confessato di avere rubato quell’auto un’ora prima, nel pomeriggio, nel comune di Zagarolo, a Sud di Roma. I due minorenni sono stati arrestati per tentato omicidio, omissione di soccorso, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di bene dello Stato. Sul caso indagano gli agenti di Frascati.