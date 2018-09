Douglas Costa: «Non sapete cosa mi ha detto Di Francesco…» (video)

di Redazione

“Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni. Tu non sai quello che mi ha detto…ma poco male…chiedo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho sbagliato”. Douglas Costa risponde così su Instagram a una sua follower che le chiede di scusarsi anche con Federico Di Francesco dopo il brutto episodio avvenuto nei minuti finali di Juventus-Sassuolo. Il brasiliano è stato espulso per aver sputato all’avversario e ora rischia una pesante squalifica. Tra i tanti commenti dopo il post di scuse di Douglas Costa, pubblicato ieri, vi è anche quello dell’ex bianconero Patrice Evra. “Sai che il simbolo della Juve è una zebra, non un lama – scrive il francese invitando Douglas Costa a rivelare il motivo della sua reazione -. Ti sei scusato per il tuo gesto…però la gente non saprà mai cosa ti avrà detto”.