Dopo la manovra in deficit, Salvini e Di Maio più forti che…Tria

di Giacomo Fabi

Nel governo del cambiamento non ci sono solo due leader (Salvini e Di Maio) e un ventriloquo (Conte), ma anche un fantasma, quello del ministro Tria. Secondo i retroscenisti, a ridurlo nella condizione di puro spirito sarebbe stato Mattarella in persona convincendolo a non dimettersi dopo che Di Maio ne aveva esibito il metaforico scalpo ai grillini festanti dal balcone di Palazzo Chigi. Sarà, ma ce ne sfugge la ragione: se Mattarella ha pensato di imbalsamare Tria dietro la scrivania che fu di Quintino Sella per non spaventare i mercati, non ha però realizzato che ora mezza Europa è autorizzata a riderci dietro. Vero o falso, lo scopriremo al vertice Ecofin del prossimo 1° ottobre quando Tria si alzerà per difendere davanti ai suoi colleghi una manovra che ha dovuto ingoiare come una medicina amara. Il rischio che nessuno lo prenda sul serio è più che concreto. Del resto, era stato lui a tracciare all’1,6 la linea del Piave del deficit per poi assistere impotente al suo sfondamento fino a quota 2,4. Così come era stato lui a lanciare il perentorio «non sarò io a firmare lo sfascio dei nostri conti pubblici» e poi a scalpellare il marmoreo «ho giurato sulla Costituzione di agire solo nell’interesse della nazione» davanti ad una platea di Confcommercio fremente di sincera ammirazione per quel minuto professore risucchiato in fretta e furia all’Economia dopo il niet opposto da Mattarella a Paolo Savona. “Sembra uno con le palle”, avrà pensato più di uno. Sembra, appunto. In realtà, come dicono a Napoli, era solo uàllera. Diversamente, non si sarebbe squagliato nel momento decisivo come un lumino nel cimitero. Ecco perché, ci sia stata o meno la mano del Quirinale a trattenerlo dal fare gli scatoloni a via XX Settembre, il risultato non cambia: come ministro Tria non ha più alcuna autorevolezza. La può conservare come uomo e come docente solo dimettendosi ora. E sempre sperando che non sia già troppo tardi.