Donzelli: “Il Pd è alla fine anche in Toscana. E a Firenze vinciamo”

di Antonio Pannullo

Pubblichiamo l’intervista realizzata ad Atreju con il parlamentare toscano Giovanni Donzelli, neodeputato di Fratelli d’Italia ed ex attivissimo consigliere regionale per FdI in Toscana. Nella sua legislatura si è distinto per l’inchiesta sul Forteto, per il problema dei falsi sgomberi del sindaco fiorentino Dario Nardella nei campi rom, per la continua battaglia contro Matteo Renzi e il suo Pd. Donzelli è stato sempre un protagonista delle battaglie della destra, in piazza comne nei palazzi istituzionali. Donzelli parla anche delle prossime amministrative a Firenze e successivamente nella regione Toscana.