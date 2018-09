Dl sicurezza, Gasparri avverte Salvini: «Vigileremo sulla tua azione»

di Redazione

«Il Decreto sicurezza e immigrazione sarà attentamente valutato da Forza Italia. Ciò che coincide con i programmi politici-elettorali del centrodestra, che furono sottoscritti congiuntamente da Berlusconi e Salvini, troverà la nostra convinta approvazione», ha chiarirlo è stato il senatore azzurro, Maurizio Gasparri, avvertendo però che «ci occuperemo anche di ciò che potrebbe mancare in questi decreti».

«Servono organici e risorse per le forze dell’ordine, servono politiche di ampio respiro per contenere, in maniera strutturale, i flussi migratori. Il centrodestra in passato, con accordi bilaterali e intese internazionali, diede risposte di grande efficacia», ha sottolineato Gasparri, chiarendo che «verificheremo le norme punto per punto e il nostro contributo propositivo sarà volto a tutelare i cittadini, a bloccare l’immigrazione, a rispettare puntualmente i programmi del centrodestra». «E le risorse e il personale per il controllo del nostro territorio – ha concluso – sono una assoluta priorità per la quale ci batteremo con convinzione».