«Dl migranti come le leggi razziali»: “agit-prof” scatenati a Crotone

di Renato Fratello

Dopo la vicenda di una scuola bolognese che in un compito in classe chiedeva “come facciamo a cacciare Salvini”, scoppia un nuovo caso. In un liceo calabrese agli studenti è stato chiesto di mettere a confronto il decreto Salvini in materia di sicurezza e migranti, con le leggi razziali del 1938. La denuncia è arrivata da Giancarlo Cerrelli, avvocato, segretario della Lega-Salvini Premier di Crotone, che, in un comunicato, ha segnalato l’assegnazione agli studenti del quinto anno del liceo scientifico “Filolao” di Crotone di un tema «ideologicamente orientato che, prendendo a pretesto le leggi razziali del 1938, si è spinto fino a voler creare un presunto e infondato parallelismo con il decreto legge del governo recante: “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione”».

“Dl migranti come le leggi razziali”: ecco la traccia

«La traccia del tema che gli studenti dovranno svolgere a casa – ha proseguito Cerrelli, che ha riferito di avere raccolto le lamentele di alcuni genitori degli studenti – è la seguente: “Il 5 settembre del 1938 in Italia furono promulgate le leggi razziali. Oggi in Italia dopo 80 anni si registra un ritorno al razzismo, è un opinione diffusa che proprio il recente decreto in discussione al Parlamento, che riguarda l’immigrazione, contenga delle istanze razziste. Descrivi le leggi razziali e confronta il testo con il decreto di recente ideazione ed esprimi le tue riflessioni”». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato la notizia sulla sua pagina Fb: «Se veramente è andata così, credo che l’insegnante in questione dovrebbe scusarsi e cambiare mestiere, magari potrà fare militanza politica a tempo pieno ma fuori dalle aule scolastiche! Voi che ne dite?».