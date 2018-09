Diciotti, Medici senza Frontiere nascondeva 16 immigrati scappati dalla Caritas

di Paolo Lami

Medici Senza Frontiere ha nascosto al ministero dell’Interno alcuni degli immigrati della Diciotti, scappati dal centro di accoglienza della Caritas di Rocca di Papa, che si erano rintanati nel centro Baobab a Roma gestito dall’Ong franco-elvetica.

Questa mattina agenti in tenuta antisommossa si sono presentati nell’accampamento di tende, una specie di Suq, montate dietro a piazzale Tiburtino a Roma e hanno prelevato 16 immigrati mentre erano in fila per essere visitati dallo staff sanitario di Medici Senza Frontiere e li hanno poi caricati su un autobus con il quale gli extracomunitari sono stati accompagnati all’Ufficio immigrazione della Questura di Roma , nel quadrante est della Capitale, a Tor Sapienza, per essere identificati.

A dare la notizia le persone che frequentano e gestiscono quella vergognosa baraccopoli nei pressi della stazione Tiburtina e che raccontano che «la polizia ha confermato di essere alla ricerca dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti».

«Poco fa, mentre seguivamo le notizie provenienti dallo sgombero di via Raffaele Costi, – raccontano gli esponenti delle Ong – 4 blindati, un bus e sette macchine della Digos, sono arrivate al nostro presidio».

Secondo i sedicenti volontari del Baobab, gli immigrati sarebbero stati caricati «di forza» – così scrivono con un post su Facebook – e si troverebbero ora «all’ufficio immigrazione di via Patini insieme ad operatori legali e avvocati che – avvertono – impediranno l’operazione illegale che si vuole mettere in atto: costringerli a tornare al centro di Rocca di Papa».

I 16 fermati fanno effettivamente parte dei 40 extracomunitari della Diciotti che si sono allontanati dal centro di Rocca di Papa facendo perdere poi le proprie tracce. E’ lo stesso ministro dell’Interno, Matteo Salvini a confermarlo: «rintracciati alcuni della Diciotti, sono clandestini in fuga dalle leggi». E, poco dopo: «i sedici fermati di questa mattina “sono tutti scesi dalla Diciotti».

«Alcuni immigrati che erano sulla Diciotti sono stati rintracciati a Roma – rivela il titolare del Viminale – rifiutano l’aiuto e pretendono di circolare senza documenti e senza rendere conto di nulla. Così, abbiamo la conferma che la storia degli “scheletrini che scappano dalla guerra” è una farsa. Mentre è pura fantasia l’ipotesi che io li abbia sequestrati: gli unici sequestrati sono gli italiani, vittime dell’immigrazione clandestina. Immigrazione che continueremo a combattere», avverte Salvini.

«Donne, uomini, bambini e minori non accompagnati migranti della nave Diciotti – ammette Medici Senza Frontiere su Facebook – sono passati in questi giorni dal campo informale di Baobab Experience: non abbiamo niente da nascondere e, come ci ricorda la Caritas, non stiamo parlando né di fuggitivi né di ricercati».

«Come i migranti della Diciotti e i tanti salvati in mare, come quelli delle imbarcazioni di fortuna che riescono ad arrivare sulle nostre coste, ne abbiamo incontrati a decine di migliaia negli ultimi tre anni. Sono migranti “in transito” – cercano di giustificarsi da Medici senza Frontiere – , l’Italia non è la loro meta ma una tappa del loro viaggio verso il ricongiungimento con parenti e la speranza di una vita migliore. Scappano da guerre, dittature, terrorismo, cambiamenti climatici, fame e povertà; partono a malincuore, sapendo di dover affrontare un viaggio rischioso, fatto di violenza, privazioni, torture e spesso morte».

Alla fine Msf ammette: «non abbiamo ritenuto rendere pubblica la loro sosta al nostro campo per proteggerli, proteggerli dalle dittature dalle quali fuggono, proteggerli dai media e dalla narrazione tossica con la quale spesso viene rappresentata la migrazione, proteggerli dal razzismo e dalla xenofobia dilaganti alimentate ad arte da chi vuole costruire consenso su una ingiustificata paura e proteggerli per garantire loro quello di cui ogni essere umano dovrebbe poter godere: la libertà di movimento. Ci sentiamo, assieme a tante donne e tanti uomini in Italia ed in Europa, loro complici».