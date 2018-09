Di Maio insiste sul reddito di cittadinanza: deve partire nel 2019

di Redazione

È un Di Maio che parla a tutto campo, il vicepremier ospite della festa del Fatto Quotidiano, dal cui palco annuncia programmi e date. E tra intenzioni e iniziative, rilancia: dal 2019 «il reddito di cittadinanza deve partire. Nella legge di bilancio dobbiamo mettere le coperture per aiutare almeno 5 milioni di persone»; poi avverte: «ma non daremo soldi per stare sul divano alle persone. Chi lo riceverà si prende l’impegno di fare lavori di pubblica utilità e di formarsi per lavori che serviranno allo Stato», e nel caso qualcuno lo percepisse senza averne titolo, aggiunge il vicepremier, «rischia fino a 6 anni di carcere».

Di Maio insiste sul reddito di cittadinanza

Solo poco prima di queste ultime dichiarazioni pubbliche, Di Maio aveva smentito con una nota alcune notizie circolate sulla stampa, confermando: «Il reddito di cittadinanza e la flat tax restano due priorità di questo Governo e verranno realizzate entrambe. L’Esecutivo è compatto e andrà avanti attuando i punti contenuti nel programma». E allora, proprio a proposito di piani del programma, dal dl corruzione ai conti pubblici, passando per Ilva e Autostrade, il vicepremier grillino ha elencato e ribadito le linee programmatiche nell’agenda dell’esecutivo. Eccoli, punto per punto.

I punti programmatici nell’agenda del governo