Di Maio e il volo anti-casta, il web non gli crede: “Una bufala” (video)

“Un viaggio per sostenere le nostre imprese e per allargare i mercati con la Cina. Non si vola con aerei di Stato ma con voli di linea”, aveva annunciato, in un video su Facebook, il ministro allo Sviluppo Economico Luigi Di Maio in volo verso Amsterdam per la sua trasferta in Cina, sventolando un biglietto che sarebbe di categoria “economy” come da lui affermato. In rete, però, c’è chi ha avanzato dubbi su quella scelta così anti-casta del grillino, dubbi ripresi in una dura nota polemica dal deputato del Pd che afferma: “La rete sbugiarda Di Maio: il volo in economy per la visita in Cina era una balla, l’ennesima, perché il ministro ha viaggiato in business. Lo conferma il posto del biglietto mostrato durante la diretta video dove Di Maio prende in giro gli italiani. Ora i giornali che hanno dato spazio alla video-bufala del vicepremier rettificheranno?”, scrive su Facebook il deputato del Pd, Michele Anzaldi.

Sul web alcuni esperti viaggiatori segnalano infatti che il posto del ministro Di Maio, il 5C, sul volo KLM 1604 da Fiumicino ad Amsterdam, di fatto equivalga alla business class. “”Il posto 5C è in business, non in economy. Perché dire di essere in economy?”, è la domanda che si fanno in tanti sul web anche perché dopo lo scalo in Olanda, Di Maio non ha postato altre foto o filmati con il biglietto aereo. Forse l’equivoco nasce dal fatto che Di Maio, nell’enfasi di annunciare l’utilizzo di un volo di linea e non di Stato, ha dimenticato di precisare che comunque viaggiava col biglietto più costoso e non in “economy” come ha sostenuto nel video.