Di Battista incendiario: «La Lega restitusca il maltolto, fino all’ultimo cent»

di Ezio Miles

Ormai è chiaro: Alessandro Di Battista è deciso a sabotare l’accordo di governo Lega-M5S aprendo magari la strada, lui e Roberto Fico, a una possibile intesa con la sinistra e il Pd. L’ultima conferma arriva dalle incendiarie parole pronunciate dall’esponente grillino da Lilli Gruber. La Lega “deve restituire fino all’ultimo centesimo il maltolto: non c’entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l’assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano perché quei quattrini sono anche miei”.

Non è la prima volta che Di Battista si mette di traverso, ma stavolta il caso è eclatante sia per la delicatezza della questione sia per la durezza delle parole utilizzate. E l’esponete grillino attacca anche su altri fronti. Ad esempio su Autostrade. Se sulla nazionalizzazione dice infatti Di Battista, “la Lega si tirasse indietro si sputtanerebbe. Mi auguro che non segua Giorgetti che rappresenta l’ala maroniana della Lega. E poi conflitto d’interessi e altri diritti sociali”. La Lega “si sputtana” anche se ferma la riforma anticorruzione di Bonafede, “mi auguro non lo faccia”.