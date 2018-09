Di Battista, il Sudamerica non lo vuole: “È un fascista, se ne deve andare”

di Redazione

Il viaggio di Alessandro Di Battista in Sudamerica vene funestato da una sollevazione antifascista nei suoi confronti. Tramite un passaparola sui social infatti viene diffuso un volantino in cui l’esponente M5S viene indicato come un sostenitore di posizioni razziste e fasciste e di posizioni contro i migranti africani, asiatici e latinoamericani. La campagna è partita dal Messico con l’hashtag #dibattistafueraya e mira a cacciare il politico dal Sudamerica.

Questo il messaggio che viene diffuso:

⁦@ale_dibattista⁩ es un politico de un partido que hace parte del gobierno racista y de ultraderecha italiano.

@ale_dibattista es un politico de un partido que hace parte del gobierno racista y de ultraderecha italiano.

Aprovechándose de la hospitalidad de las comunidades centroamericanas intenta aparentar ser de izquierda mientras colabora con los fascistas.#nolodejenentrar — Nino Buenaventura 26 settembre 2018

Una levata di scudi che non impensierisce Di Battista, il quale sulla sua pagina Fb esulta per la vittoria dei Cinquestelle nel braccio di ferro con il ministro Tria sulla manovra: “Finalmente un governo inizia una lotta senza precedenti contro la povertà. Finalmente i truffati dalle banche potranno tornare a vedere il futuro. Finalmente i pensionati minimi avranno dignità. È davvero la manovra del popolo e sono orgoglioso”.