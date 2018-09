“Despacito” fa l’asso piglia tutto sul web: 5 miliardi e mezzo di clic (video)

di Fortunata Cerri

Despacito è ancora una volta il video musicale più visualizzato di sempre su Youtube. Il brano di Luis Fonsi ha avuto fino ad ora 5 miliardi 499 milioni 927mila visualizzazioni e oltre 29 milioni di like. Alle sue spalle troviamo Shape of you di Ed Sheeran che scavalca See You Again di Wiz Khalifa. Giù dal podio, in quarta posizione c’è Mark Ronson con Upton Funk. In sesta posizione tiene Justin Bieber che con Sorry abbatte il muro dei 3 miliardi di visualizzazioni. Il club dei 2 miliardi dà il benvenuto a Let her go di Passenger e Waka Waka di Shakira, rispettivamente ventunesimo e ventiduesimo brano a superare la soglia. Attenzione a Counting Stars dei One Repubblic che continua a salire, nonostante il video sia uscito il 31 maggio 2013, e ora è in tredicesima posizione.