Derubano e ricattano un 85enne: arrestati due marocchini

di Carlo Marini

I carabinieri della stazione di Marzabotto e del nucleo operativo della compagnia di Vergato, nel Bolognese, hanno arrestato una coppia di marocchini, rispettivamente 31enne lei e 57enne lui, per estorsione in concorso. È successo ieri sera, al termine di un’attività investigativa nata dalla denuncia di un imprenditore 85enne di Marzabotto che si era rivolto all’Arma per chiedere aiuto in seguito al furto di un anello d’oro bianco con diamante, di notevole valore, sia economico sia affettivo, che aveva ricevuto in eredità dal padre una sessantina di anni fa. In particolare, l’uomo aveva riferito ai carabinieri che tale furto era stato commesso agli inizi di agosto da una conoscente marocchina che era andata a trovarlo con la scusa di ottenere un posto di lavoro perché si trovava in una situazione economica difficile. Accortosi della mancanza dell’anello, l’imprenditore aveva quindi telefonato alla donna, che non solo aveva confermato l’accaduto, ma gli aveva detto che per riavere indietro l’anello avrebbe dovuto pagare 2.200 euro.

La coppia di marocchini presa dai carabinieri di Bologna

A pagamento avvenuto, però, l’anello non era stato restituito e la donna, ricontattata dall’uomo, aveva detto di essere tornata in Marocco per godersi le vacanze estive e che al suo ritorno sarebbe stata disposta a restituire il gioiello, ma solo dietro un ulteriore pagamento di 10.000 euro. Così, ieri sera, quando i carabinieri sono venuti a conoscenza che il luogo dove avrebbe dovuto svolgersi lo scambio era il cancellino di ingresso dell’abitazione dell’imprenditore, si sono appostati in zona, fingendosi passanti a passeggio col cane. Il piano ha funzionato e quando la donna si è presentata per ritirare la somma di denaro, che da 10.000 euro era scesa a 2.500, i carabinieri l’hanno arrestata assieme a un complice che attendeva alla guida di un’auto parcheggiata nelle vicinanze.