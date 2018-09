Denunciò le violenze dell’Isis, chiesta la perizia psichiatrica per Marine Le Pen

di Eleonora Guerra

Prima l’indagine, poi la revoca dell’immunità parlamentare e ora l’intimazione a sottoporsi a una visita psichiatrica. La giustizia francese sta presentando un conto salatissimo a Marine Le Pen, “rea” di aver denunciato su Twitter le violenze dell’Isis. Il caso risale a tre anni fa, quando la leader di Rassemblement national (il nuovo nome del Front National), in risposta a un giornalista che aveva paragonato il FN all’Isis, postò alcuni tweet con le foto delle decapitazioni compiute dai terroristi islamici, commentando: «Questo è Daesh!». Un magistrato di Nanterre la incriminò per «diffusione di immagini violente», nell’ambito di quella inchiesta per cui oggi le viene chiesto di sottoporsi anche alla perizia psichiatrica. ‘«Una procura ordina una perizia psichiatrica per Marine Le Pen. Non ho parole! Solidarietà a lei e ai francesi che amano la libertà!», ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

A dare la notizia dell’inchiesta fu la stessa magistratura. A diffondere quella della richiesta di accertamenti sul suo stato di salute mentale è stata, invece, la stessa Le Pen. «Dai magistrati bisogna aspettarsi di tutto, credevo di aver visto tutto, e invece no», ha scritto su Twitter. «Per aver denunciato gli orrori di Daesh attraverso dei tweet la giustizia mi sottopone ad una perizia psichiatrica. Fino a dove vogliono arrivare?», ha quindi chiesto la leader della destra francese, chiarendo che «non ci andrò, beninteso, aspetto di vedere come i magistrati mi costringeranno».

Il reato per cui la Le Pen è stata indagata è punibile con 3 anni di reclusione e 75mila euro di multa. Il caso lo scorso anno è arrivato anche al Parlamento europeo, dove l’Assemblea votò per la revoca della sua immunità di eurodeputata, di fatto avallando la trovata della magistratura francese. «Meglio essere un jihadista di ritorno dalla Siria che una deputata che denuncia le abiezioni dello Stato islamico: ci sono meno rischi giudiziari», commentò in quella occasione la Le Pen.