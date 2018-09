Decreto sicurezza, il Quirinale mette i paletti. Salvini: ci saranno ricorsi? Me ne frego

di Redazione

È prevista per lunedì la presentazione, in Consiglio dei ministri, del decreto legislativo in tema di sicurezza ed immigrazione che per Matteo Salvini sarà una sorta di fiore all’occhiello delle nuove politiche sui migranti di cui si è fatto garante con i suoi elettori e con il popolo di seguaci che lo incoraggia ad andare avanti. Ma c’è un ostacolo da sperare, e cioè la contrarietà di Sergio Mattarella che avrebbe mosso delle obiezioni al testo secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa.

Le criticità rilevate dal Quirinale riguardano in particolare il diritto della richiesta d’asilo garantita dall’articolo 10 terzo comma della Costituzione, la lista dei reati che d’ora in poi potrebbero farlo decadere, i nuovi criteri adottati per negare la cittadinanza agli stranieri o per revocarla.

Nel caso in cui il ministro dell’Interno rifiutasse di fare un passo indietro, Mattarella potrebbe non firmare il decreto. Ma c’è di più: il decreto potrebbe finire davanti alla Corte costituzionale per il ricorso di un qualunque giudice. Una eventualità di cui Salvini ha parlato nel corso del suo intervento alla festa di Atreju: se la Consulta dovesse porre dei rilievi al decreto legge sull’immigrazione e a quello sulla sicurezza, ora all’esame del governo, “io, vuol dire, che ne discuterò amabilmente con la Corte Costituzionale…”. Per poi aggiungere: “Ci saranno ricorsi e controricorsi, ma io me ne frego”.