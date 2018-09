De Girolamo inviata speciale di Giletti. Fa le prove con un’intervista a Tardelli

di Redazione

Sarà tutta incentrata sulla tv, e in particolare nel salotto televisivo di Massimo Giletti, la nuova avventura da inviata di Nunzia De Girolamo. Se ne era parlato molto, ma ora la notizia è ufficiale: la combattiva Nunzia sarà ospite fissa del programma di Giletti Non è l’arena, il talk su La7 che riprende il via domenica 23 settembre dopo i successi della precedente stagione. “Avevo anche altre proposte – rivela Nunzia -, ma Giletti non solo è un ottimo professionista, mi è stato anche vicino in un momento complicato”. Comunque sia, De Girolamo non rinuncia alle sue idee: “Sono e rimango di centrodestra, liberale, berlusconiana e non forzista, non perderò certo la mia identità”. A Bisceglie, come riferisce il Corriere dell’Umbria, De Girolamo ha fatto le prove generali della sua nuova esperienza da inviata intervistando in piazza l’ex calciatore Marco Tardelli.

Proprio negli studi di Non è l’arena, lo scorso marzo, Nunzia De Girolamo si era sfogata per la mancata candidatura alla Camera da parte di Forza Italia. In quell’occasione affermò: “Mi hanno pugnalato alle spalle, ma non sono morta”. Poi era passata all’attacco contro la classe dirigente di Forza Italia: “Non me lo aspettavo, è successo tutto nella notte delle liste. Io sono la testimone di quando i partiti sbagliano e falliscono e di quanto la classe dirigente di Forza Italia non sia all’altezza di Silvio Berlusconi, che resta un genio nella storia di questo Paese”.