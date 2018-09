Dalla ‘nduja alla bottarga: ecco le 10 prelibatezze italiane più amate dagli stranieri

di Natalia Delfino

La pizza e le lasagne, certo. Ma gli stranieri che vengono in Italia ormai hanno imparato a conoscere e amare non solo i piatti, ma anche i prodotti della nostra tradizione alimentare. Ampio spazio, dunque, a specialità come piadina e speck, con qualche sorpresa nella classifica delle prelibatezze più amate. Così, se al terzo posto troviamo la mozzarella, al primo si trova la ‘nduja, bomba piccante e fiore all’occhiello della produzione calabrese, che conquista l’ex aequo con il pesto genovese.



A stilare la classifica dei 10 prodotti alimentari tradizionali più amati dai turisti stranieri…

