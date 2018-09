Csm, dal Pd di Renzi al Pd di Renzi: Ermini eletto vicepresidente

di Tano Canino

L’indipendenza della magistratura è salva! Per questo, evidentemente, David Ermini, uomo di Matteo Renzi e responsabile giustizia del Pd, è stato eletto nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Strano? Macché. È la via italiana all’indipendenza e alla trasparenza e all’autonomia e a tutto quello che le vestali della democrazia ci insegnano e ci spiegano ogni minuto. Una lezioncina semplice da mandare a memoria: vince la sinistra, la guida del Csm è sua; perde la sinistra, la guida del Csm resta sua! Il plenum del Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella, ha oggi eletto Ermini, al terzo scrutinio, con 13 voti. L’ex deputato fiorentino del Partito democratico, rieletto alle elezioni di marzo, era tra l’altro l’unico politico di professione tra gli otto consiglieri laici eletti a luglio scorso dal Parlamento. Una votazione molto ben orchestrata, non c’è dubbio. Per dire: il laico di area M5S, Alberto Maria Benedetti, si è fermato a 11 voti, mentre due sono state le schede bianche che, in teoria, avrebbero potuto pareggiare il conto e costringere ad ulteriori votazioni. La sostanza è questa: cacciato dalla porta elettorale, il morituro partito di Renzi riagguanta, dalla finestra consociativa, la prestigiosa poltrona a guida dell’organo di autogoverno della Magistratura. Lascia lo scranno Giovanni Legnini, sempre Pd (che probabilmente sarà il candidato della sinistra alla presidenza della Regione Abruzzo) e gli subentra David Ermini suo compagno partito. Adesso si che l’indipendenza della Magistratura è salva!