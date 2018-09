Cosi previeni le forature

di Inforicambi.it

In 5 anni, circa il 40 per cento degli automobilisti europei hanno visto il verificarsi della foratura di uno pneumatico alla loro auto una o due volte. Le forature non possono essere completamente evitate. Ma possono essere prevenute ed il danno può essere attenuato. Come? Per Nokian Tyres, otre ad una guida attenta, la buona gestione della pressione è molto importante. I modelli più recenti di auto hanno il TPMS (Tyre Pressure Monitoring System, il sistema di controllo di pressione degli pneumatici), che controlla la pressione delle gomme e dà un allarme quando scende. Se la vostra automobile non ha il TPMS, è necessario controllare la pressione delle gomme una volta ogni 3 settimane. La corretta pressione prolunga significativamente la vita dello pneumatico. “Generalmente, la pressione degli pneumatici deve essere di circa 0,2-0,3 bar più alta negli pneumatici invernali rispetto a quelli estivi. Si dovrebbe anche aumentare la pressione quando l’auto è molto carica. Se la pressione non viene aumentata, il fianco dello pneumatico inizierà a curvarsi verso l’esterno, rendendolo più soggetto a danni” spiega Martin Dražík, product manager di Nokian Tyres

Mantieni le distanze di sicurezza quando guidi

Un altro elemento chiave per la tranquillità è il mantenimento della distanza di sicurezzada veicoli in movimento sia davanti che dietro al proprio. Inoltre, in caso di un evento inatteso come la lo sgonfiamento improvviso di uno pneumatico, questo fattore ha un ruolo davvero salvavita. Vale quindi sempre la pena mantenere distanze di sicurezza che permettono di prevenire situazioni pericolose.