Continua il “giallo” dei migranti della Diciotti: altri due irreperibili

di Augusta Cesari

Spariti nel nulla. La Caritas li difende, ma la vicenda è imbarazzante. Continua l’irrepetibilità dei migranti della Diciotti. Altri due eritrei a cui la diocesi di Firenze aveva dato accoglienza, sono spariti dai radar. Anche loro erano arrivati lunedì scorso dal centro di Rocca di Papa e accolti in una parrocchia di Scandicci in provincia di Firenze. L’allontanamento dalla struttura in cui erano ospitati è già stato segnalato alle autorità, come rende noto la Caritas diocesana di Firenze. La Diocesi di Firenze, la Caritas, la parrocchia e i volontari si erano subito mobilitati, raccogliendo l’appello della Cei «Per dare accoglienza a queste persone, gesto di carità cristiana, nello spirito del Vangelo che anima quotidianamente chi si spende, e sempre si spenderà, con generosità e impegno per chi è più fragile e in difficoltà». Talmente in difficoltà, da preferire la fuga incerta a un’accoglienza certa?

Dubbi e perplessità si moltiplicano su come siano potuti sparire di punto in bianco quegli immigrati per i quali ad agosto si era mobilitata l’intera sinistra con passerelle e proclami e sui quali è in atto un processo al ministro Salvini. La Cei attraverso i suoi operatori insiste nel difendere i migranti a sottoline che non di fuga si tratta ma di “allontanamento volontario”. «La struttura non è certo un luogo di detenzione – ha commentato sul Giornale Francesco Spagnolo della Caritas – e chiunque è libero di allontanarsi per poi tornare quando vuole. Non è affatto escluso – ha aggiunto – che alcuni di essi possano fare ritorno». Insomma, un albergo. Non sarà minimizzando il fenomeno che il probelama- egli altri che si presenteranno- si risolve. La prova che i migranti che arrivano non lo facciano per fame è evidente. Ma per la Diocesi e la Caritas il problema non sussiste. «Potranno chiedere asilo in Italia o all’estero, ricominciando quella procedura che era stata avviata nelle nostre strutture».

Facendo il punto, secondo fonti del Viminale, sono almeno 50 i migranti della Diciotti che si sono allontanati dal centro di accoglienza di Rocca di Papa. Ma, riferiscono fonti del Viminale, “il dato è in aggiornamento”, ricostruisce il Giornale. «6 di loro hanno fatto perdere le tracce il primo giorno di trasferimento, venerdì; 2 eritrei destinati alla diocesi di Firenze si sono dileguati il 2 settembre; per altri 19 è stato verificato l’allontanamento il 3 settembre; altri 13 infine si sono dileguati mercoledì. Erano destinati a varie diocesi». All’interno di questo gruppo di persone, «4 si sono allontanate quando erano ancora a Messina.