Conti pubblici e Tap, caos nel governo. FI: «Grillini devastanti per l’Italia»

di Valerio Falerni

Manovra, reddito di cittadinanza, grandi opere: tutto sembra minare la stabilità del governo. Più per responsabilità della stessa maggioranza che per meriti dell’opposizione. Infatti, per un Tria che s’affanna a tranquillizzare Bruxelles e i mercati assicurando che la legge di stabilità attualmente in cantiere (il Def sarà presentato alle Camere il 20 settembre) non violerà la fatidica soglia del 3 per cento del rapporto deficit-pil , c’è subito un Di Maio pronto a portare all’incasso la cambiale del reddito di cittadinanza, il cui costo a regime si aggira sui 19 miliardi. Ora ne servono almeno due per riorganizzare i Centri per l’impiego: «Deve partire dal 2019 e le relative risorse vanno trovate ora», ha sentenziato con il tono di chi non ammette discussioni.

Governo: Tria e Di Maio divisi sulla manovra

Più o meno lo stesso concetto espresso dal viceministro leghista Garavaglia, anch’egli favorevole al superamento della soglia fissata a Maastricht. A patto, però, che il deficit in eccesso serva al finanziamento delle grandi opere. Ma per il governo giallo verde è come saltare dalla padella nella brace dal momento che anche quello delle infrastrutture è un tema tabù per la maggioranza. Prova ne sia che proprie in queste ore il grillino Alessandro Di Battista, parlando in videocollegamento dal Guatemala alla festa del Fatto Quotidiano in corso in Versilia, ha smentito sul Tap, il gasdotto che dovrà essere realizzato sulle coste pugliesi, lo stesso premier Conte che ne aveva assicurato la realizzazione a Donald Trump nel corso del recente viaggio negli Usa.

E sulla Tap Di Battista smentisce Conte

Una vera confusione che l’opposizione ha avuto buon gioco ad evidenziare: «Bisogna che si mettano d’accordo, le chiacchiere stanno a zero», avverte Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. Più decisa la stoccata del suo collega Maurizio Gasparri: «Il governo a trazione grillina – incalza l’ex-ministro – vuole fare sprofondare l’Italia in un baratro. Bisogna riunire rapidamente il centrodestra per riportarlo al governo e attuare programmi di sviluppo, di crescita e di modernizzazione di cui l’Italia ha assoluto bisogno. I propositi annunciati da Di Maio – conclude – sono devastanti». Infine, Mara Carfagna: «Sulla Tap – argomenta la vicepresidente di Montecitorio – l’Italia e il governo stanno facendo una brutta figura, ma sono gli italiani a rischiare di pagare bollette del gas ancora più salate».