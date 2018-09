Conti Lega, rabbioso “avvertimento” di Salvini: «Temete l’ira dei giusti»

di Ezio Miles

Passano le ore, ma la decisione del Tribunale del riesame che autorizza il sequestro dei conti della Lega sta facendo montare una rabbia incontenibile nel mondo del Carroccio e nelle stesso Matteo Salvini. «Temete l’ira dei giusti», grids il leader leghista parafrasando la Bibbia («Temete l’ira dei mansueti»). «Lavoro per la sicurezza degli italiani -insiste Salvini- e mi indagano per sequestro di persona (30 anni di carcere), lavoro per cambiare l’Italia e l’Europa e mi bloccano tutti i conti correnti, per presunti errori di dieci anni fa». Di qui una rabbiosa promessa da parte dell’alto esponente del governo e della maggioranza: «Se qualcuno pensa di fermarmi o spaventarmi ha capito male, io non mollo e lavoro con ancora più voglia. Sorridente e incazzato».

Pronunciate da un ministro dell’Interno in piena carica (e di fronte a una decisione giudiziaria che sta destando la perplessità di molti) sono parole assai forti, che possono anche inaugurare un furioso scontro tra “Palazzi”. Ma la crisi istituzionale che devasta di fatto l’Italia da molti anni (con la conseguente degenerazione nei rapporti tra i poteri dello Stato) fa saltare le regole del bon ton all’interno della vita pubblica. Può darsi che le toghe facciano finta di niente, ma, quella di Salvini in queste ore, appare una dichiarazione di guerra in piena regola.