Conte in corsa per una cattedra alla Sapienza. Scoppia la polemica

di Redazione

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è nella short list per un incarico di docente di Diritto privato all’Università La Sapienza di Roma. Lo sostiene il sito europeo di informazione Politico Europe, in un articolo intitolato «Conte piega le regole con una domanda di lavoro». Secondo la testata, il capo del Governo lunedì prossimo sarebbe convocato per sostenere un esame di inglese legale nell’ambito del processo di selezione. Politico.eu sottolinea che Conte non potrebbe concorrere per la posizione, considerando l’incarico che ricopre e precisa che il capo del Governo ha presentato la sua candidatura lo scorso febbraio, molto prima di essere chiamato alla guida del Governo M5S-Lega. Un funzionario del Governo italiano, citato dalla testata di Bruxelles, ha confermato che la candidatura di Conte è ancora in piedi e che il capo del Governo intende sostenere l’esame lunedì prossimo mentre dalla La Sapienza è arrivato un no comment.