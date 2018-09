Conte ai bambini: «Sono diventato premier per un caso…» (video)

di Marta Lima

Scherza con i bambini: «Sapete anche io ero insegnante, ora mi hanno detto che non lo posso fare più, ma io avevo già smesso…». E poi aggiunge: «Da quando sono diventato premier, premier per caso, sono venuto qui già tre volte, vuol dire che sono molto attento al vostro territorio». Parla così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi ha inaugurato la scuola “Tacchi Venturi” a San Severino, nelle Marche. Una visita documentata da una diretta Facebook.

«Vorrei dirti che ci si diverte… ma si prova una forte responsabilità e anche tanto orgoglio nell’essere premier», ha detto Conte ai bambini. «Pensa – ha poi spiegato il premier a un bimbo che gli aveva fatto domanda – prima io ero avvocato di un singolo cliente, non sai quante notti ho fatto per scrivere atti difensivi, oggi difendo il popolo italiano, è il mio cliente. Se prima facevo notte e giorno, ora cerco qualche ora in più oltre le 24 ore. Sono molto motivato, è un grande orgoglio».

