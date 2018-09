Con il burqua non può visitarla: medico minacciato di morte dal marito islamico

di Federica Argento

Quando si dice l’integrazione. Nonostante in Francia viga il divieto di indossare il burqa, l’episodio avvenuto in un ospedale dell’Alta Corsica, nel comune di Poggio-Mezzana, che ha coincolto una coppia islamica, grida vendetta. Qualche giorno fa una donna si presenta in un ospedale dell’Alta Corsica, nel comune di Poggio-Mezzana, completamente ricoperta dal burqa. Il medico per poterla visitare le chiede con molto tatto di toglierserlo, per poter fare il suo lavoro ed esaminarla come si fa con tutte le pazienti. Evidentemente l’uso di essere visitate come tutte turba la donna islamica, che rifiuta di togliersi il velo integrale, impedendo di fatto al medico di visitala a dovere. Il medico le spiega che in quelle condizioni – con il burqa addosso- non sarà in grado di esaminarla, le chiede allora di lasciare lo studio per poter procedere con le altre visite. Non avrebbe mai immaginato che la paziente lo avrebbe apostrofato in malo modo, esclamando: «Le cose non si fermeranno qui».

E in effetti, le cose non solo sono andate avanti,ma sono anche degenerate quando all’ospedale è sopraggiunto il marito della donna. Entrato nello studio del medico, ha tirato fuori nientemeno che una pistola appoggiandola minacciosamente sulla scrivania. L’ha poi rimessa nella borsa e se ne è andato. Secondo quanto riportato dai media francesi, riporta il Giornale, ancora non si sa in dettaglio cosa si siano detti i due uomini. L’unica cosa certa è che l’islamico ha minacciato il medico di morte. Un fatto gravissimo sul quale la procura di Bastia ha aperto un’indagine. «Non c’è posto in Corisica per il fondamentalismo e l’islamismo. La nostra isola è e resterà una terra di libertà e tollerenza», ha commentato il presidente del Consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni.