“Con chi andreste a cena?”. Meloni batte Boschi nel sondaggio, poi la sfida in tv (video)

di Redazione

Per la prima puntata del talk di Rete 4, “Quarta Repubblica“, Nicola Porro ha scelto due donne, Maria Elena Boschi e Giorgia Meloni, con un duello andato in onda ieri sera, a distanza, con un buon riscontro di audience. Un duello anticipato da un sondaggio semi-serio, realizzato dal sito Affaritaliani.it ha, che ha messo a confronto la leader di Fratelli d’Italia e l’ex ministra per le Riforme Maria Elena Boschi sulla domanda: “Chi delle due invitereste a cena?”. Ha vinto al Meloni con circa l’80% dei consensi, ma il vero duello, politico, è andato in scena in studio. Qui la perfomance riassunta dell’intervista a Maria Elena Boschi, in basso il video dell’intervista di Nicola Porro a Giorgia Meloni, pubblicata sul suo profilo Fb.