“Come cacciare Salvini?”, il compito di un alunno scatena polemiche. La Lega: inaccettabile

di Redazione

Bufera sul compito assegnato agli alunni di una scuola media a Castel del Rio (Bologna). La Lega ha denunciato prima la traccia di un tema da svolgere dal titolo: “Come facciamo a cacciare Salvini?”. Però ulteriori verifiche hanno chiarito la dimensione della cosa. Com’è andata veramente? Ci pensa Affaritaliani.it a spiegare come la denuncia sia venuta fuori e come si sia diffusa sui social. L’esercizio assegnato era: “Scrivere le domande che ognuno vorrebbe fare ad una macchina fantastica che può risolvere i problemi del mondo”. Uno degli alunni risponde così:“Come possiamo avere macchine con un’energia che non inquina? Come facciamo a cacciare Salvini? Come risolvere la desertificazione? Come smettere la guerra? Come guarire molte malattie?”. Una madre vede le risposte e, assai perplessa, fa una foto al compito e lo invia a un’altra mamma. Diffusione a valanga del compito “incriminato” con l’ inevitabile domanda: com’è possibile che un bambino consideri cacciare Salvini più importante della pace nel mondo e addirittura più urgente della sconfitta delle malattie? Ed è stato indottrinato a scuola o fuori per essere indotto a scrivere quello che ha scritto?

A denunciare il fatto è stato il commissario provinciale della Lega Daniele Marchetti, consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, il quale avrebbe ricevuto a sua volta la segnalazione. Inaccettabile, dice la Lega, se si fosse trattato del frutto di lezioni improntate alla propaganda. “Stiamo facendo le nostre verifiche”, assicura Daniele Marchetti. Stessa risposta fornita dalla preside dell’istituto. La vicenda è stata commentata su Fb da Gianni Alemanno, il quale chiede un intervento del ministro Bussetti per porre fine alle strumentalizzazioni politiche in classe.