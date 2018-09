Cinquantenne nonna di 8 nipoti rimane incinta di 4 gemelli

di Tito Flavi

L’Europa che non ama i bambini e che impoverisce la demografia dovrebbe prendere esempio da Tracey Britten, una nonna cinquantenne londinese che è rimasta incinta di 4 gemelli. Il caso di questa donna che desidera così fortemente la maternità è davvero speciale, perché, a 50 anni, essere nonne, di 8 nipoti è davvero inusuale nella nostra Europa in pauroso calo di nascite,La vitalissima Tracey era già una donna da record. Ma non le è bastato: ha voluto sottoporsi a una fecondazione in vitro ed è rimasta incinta di 4 gemelli (le gravidanze plurigemellari sono tipiche della fecondazione in vitro).

Tracey aspetta tre femmine e un maschietto. Il trattamento cui si è sottoposta per restare incinta le è costato circa 7mila sterline ed è stato portato a termine a Cipro. La futura mamma sembra del tutto indifferente alle tantissime critiche che le sono state mosse in questi giorni tra social e carta stampata. “Non sento il peso dei miei 50 anni e le persone possono dire quello che vogliono. Non conoscono la mia storia“, ha detto entusiasta al Sun. Tracey Britten ha già tre figli, che oggi hanno 32, 31 e 22 anni, nati dal primo matrimonio (concluso nel 2003). Nel 2005 ha iniziato la sua storia d’amore con l’attuale compagno, e nel 2006 è rimasta incinta ma ha scelto di abortire perché non si sentiva pronta per il quarto figlio. La vita si fa sempre strada, anche in un un Occidente che pare decrepito.