Chiusura domenicale, Salvini aiuta Di Maio: «Tutela i diritti di mamme e papà»

di Redazione

Sulla chiusura domenicale dei negozi “occorre andare avanti, avendo però a cuore il tempo delle mamme e dei papà, delle nonne e dei nonni. Non si può morire sul posto del lavoro sacrificando tutto al profitto e al Dio denaro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, arrivando alla fondazione don Rigoldi di Milano, come riportato dal Corriere Tv. “Bisogna trovare un equilibrio, e su questo ci sono due proposte di legge della Lega, tra lo sviluppo la libertà di commercio e la libertà di essere mamma e papà almeno un giorno alla settimana – ha sottolineato Salvini – Che ci siamo domeniche in cui le mamme facciano le mamme e i papà facciano i papà mi pare sacrosanto”.

Sulla chiusura domenicale la Lega era parsa mettere un freno. «La proposta che abbiamo è di non bloccare le aperture domenicali nelle città turistiche». Così si era espresso Gian Marco Centinaio, ministro dell’Agricoltura e del Turismo nonché esponente di primo piano del Carroccio.