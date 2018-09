Chateau Dufan – Milano

di Redazione

Chateau Dufan

Via Paolo Sarpi, 2 – 20154 Milano

Tel. 02/34534113

Sito Internet: www.chateaudufan.com

Tipologia: gelateria

Prezzi: coni e coppette 2,50/4,50€, gelato 23€/kg

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Conferma di voto per questa gelateria che si trova nella zona pedonale di Via Paolo Sarpi. Non appena si entra, si è accolti dal grande bancone dei gelati che contiene una selezione davvero ampia di gusti, ma anche di panini, tè freddi con bubbles, torte, pasticcini, crêpes e tanto altro ancora. Noi lo abbiamo provato per il gelato assaggiando il gusto al tè matcha, il pistacchio e un semplice fiordilatte, trovando il primo ben fatto e gli altri due piuttosto anonimi.

AMBIENTE

Trovandosi su Via Sarpi, il locale risente delle influenze della “China Town” milanese, infatti, dei due piani appena rinnovati, quello superiore è dedicato ai giochi in scatola tanto apprezzati dai cinesi.

SERVIZIO

Attento, veloce e puntale.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –