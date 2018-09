Centrodestra, Berlusconi stronca l’ipotesi del partito unico: «Non esiste»

di Michele Pezza

Partito unico? No, grazie. Con uno dei suoi colpi a sorpresa e come gli è congeniale nei momenti topici, Silvio Berlusconi esce dal riserbo che si è imposto e torna a parlare di politica. E lo fa stroncando sul nascere voci e illazioni tese ad accreditare una sua disponibilità a formare un unico rassemblemant con Lega e Fratelli d’Italia. Disponibilità da molti decrittata come una bandiera bianca mestamente sventolata davanti all’Opa ostile lanciata da Salvini all’indirizzo degli “azzurri”.

Berlusconi: «Lavoriamo per rafforzare l’alleanza»

Le cose stanno invece diversamente e Berlusconi lo mette nero su bianco in una nota vergata di proprio pugno: «Continuo a leggere su molti giornali – scrive il Cavaliere – notizie sulla nascita di un ipotetico “Partito unico del centro-destra”. Non ho ritenuto neppure necessario smentirle, fino ad oggi, perchè la realtà dei fatti mi pareva sufficiente a renderne evidente l’assoluta mancanza di fondamento. Da mesi – ha proseguito Berlusconi – stiamo lavorando in tutt’altra direzione, per un rilancio, una riorganizzazione, un rinnovamento profondo di Forza Italia. Naturalmente la nostra prospettiva politica rimane il centro-destra (il trattino è testuale, ndr), che anzi vogliamo far ripartire, ma abbiamo ben chiaro il nostro ruolo politico – ben diverso da quello di altre forze della coalizione – e soprattutto i nostri valori di riferimento, la nostra identità, la nostra storia orgogliosamente liberale, la nostra concezione dell’impresa come nucleo vitale della società, i nostri programmi che hanno dettato quello della coalizione con cui ci siamo presentati agli elettori pochi mesi fa».

Smentite le voci della “fusione” tra Lega e FI

In poche parole, Berlusconi non solo non è disponibile ad abbandonare il campo, ma rilancia addirittura richiamando implicitamente l’alleato al rispetto degli accordi sanciti in campagna elettorale, ora lesionati a suo dire dal governo in condominio con il M5S. «Il tema del “partito unico” – ha concluso il leader di Fi – semplicemente non esiste, non ne abbiamo mai neppure discusso, nè al nostro interno, nè con altre forze politiche: Forza Italia va avanti, perchè il futuro del centro-destra è un futuro liberale».