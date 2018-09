Catalogna, tensioni a Barcellona tra poliziotti in corteo e indipendentisti

di Redazione

Tensione e scontri in piazza a Barcellona dove sono in corso due manifestazioni, una della polizia per l’aumento dei salari e l’altra degli indipendentisti. La polizia ha caricato, prima di mezzogiorno, la folla dei separatisti che aveva cercato di interrompere la manifestazione degli agenti. Gli scontri si sono verificati in Via Laietana nella zona di Plaza del Angel.

I manifestanti divisi dalla polizia locale

La polizia locale è intervenuta per formare una barriera quando uno dei manifestati ha gettato della vernice viola su un uomo che sosteneva la marcia degli agenti. A quel punto, i poliziotti hanno usato i manganelli per separare i due fronti della protesta. La tensione rimane alta in Catalogna alla vigilia dell’anniversario del referendum, considerato illegale dalla suprema corte di Madrid, sull’indipendenza.