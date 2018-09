Caso Diciotti, rischia il capo della Guardia costiera: l’indiscrezione

di Adriana De Conto

Rischia di essere sostituito il capo della Guardia Costiera entrato in rotta di collisione con il ministro Salvini a seguito del caso Diciotti. Il governo sta per iniziare la partita delle nomine decidendo di anticipare il cambio ai vertici dei servizi segreti (prorogati all’ultimo da Gentiloni) e nei ricambi potrebbe entrare, a sorpresa, anche la questione della guardia costiera italiana. Le indiscrezioni sono rivelate sia dal Corriere che dal Messaggero. In particolare, nella partita, dovrebbe essere sostituito l’ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante della Guardia costiera, idea nata dopo l’intervento che i guardiacoste italiani hanno fatto per portare a terra i migranti della Diciotti . Salvataggio che, denunciò Salvini, non fu comunicato al Viminale. Da qui la frizione mai sanata tra il ministro e la Guardia costiera. Il Corriere della Sera aggiunge un elemento: solo Danilo Toninelli potrebbe bloccare la sostituzione di Pettorino, “ribadendo che la linea fin qui seguita sul salvataggio dei migranti è imposta dalla legge”. La partita è aperta.

Intanto sono più chiari i contorni di quanto potrebbe succedere ai vertici di Aise e Dis. “Per il servizio segreto estero Alberto Manenti potrebbe lasciare il posto la settimana prossima. Il candidato a prendere le redini dell’Aise sarebbe il generale Giovanni Caravelli, vicedirettore dal 2014. Caravelli sarebbe ben visto da Salvini per la gestione del dossier libico e si è conosciuto pure col ministro Trenta quando la grillina era capitano della riserva. L’alternativa, scrive il Messaggero, potrebbe essere invece il generale della Guardia di finanza Luciano Carta, vice dell’Aise”.

Sul fronte del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (Dis), invece, il posto di Pansa potrebbe spettare a Elisabetta Belloni, segretario generale del ministero degli Esteri, oppure a Enrico Savio o al generale Carmine Masiello. Pare che Pansa, invece, potrebbe ottenere da Giuseppe Conte, con cui sembra aver instaurato un buon rapporto, la delega ai servizi segreti. “Perché il premier Giuseppe Conte – scrive il Corriere – ha avuto modo di apprezzare il lavoro di Pansa e non è escluso che possa decidere di chiamarlo a Palazzo Chigi nelle vesti di consulente”.

La decisione di sostituire il capo della Guardia Costiera non convince Gasparri: “‘Si legge sui giornali di un possibile avvicendamento del comandante Generale della Guardia Costiera. Sarebbe una scelta inusuale essendo stato l’Ammiraglio Pettorino nominato di recente. Il problema non è il cambio dei vertiti della Guardia Costiera ma le direttive che vengono date da parte del governo. È colpa di Toninelli se sono state fatte operazioni anomale quale quella di recuperare dei clandestini in acque di competenza di Malta”. “Si è dimostrato – prosegue il senatore azzurro- che, quando il governo vuole, la Guardia Costiera si attiene a un mandato più preciso. Illudersi di risolvere il problema dell’immigrazione con avvicendamenti – ha detto ancora Gasparri – è più che un errore”.