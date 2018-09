Casellati bacchetta la Ue sui migranti: Italia lasciata sola, Europa assente ingiustificata

di Bianca Conte

La presidentessa del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio ha parlato a tutto campo dell’emergenza-Italia: dal lavoro all’economia, passando per governo e nodo immigrazione. E proprio sullo spinoso tema migranti, la numero uno di Palazzo Madama ha bacchettato in punta di fioretto la Ue: Italia lasciata sola, Europa assente ingiustificata…

Casellati sui migranti striglia la Ue che si è voltata dall’altra parte

Sulla gestione dell’immigrazione, ha rilevato con fermezza la Casellati a Cernobbio, «non c’è alcun dubbio sul fatto che l’Italia sia stata lasciata colpevolmente sola negli ultimi anni. Non si può affrontare un fenomeno globale senza il coinvolgimento attivo della comunità internazionale». Poi, dopo l’attacco in punta di fioretto, l’affondo di sciabola: «L’Europa così attenta al rispetto dei parametri di bilancio sull’applicazione dell’accordo per i ricollocamenti, piuttosto che sulla necessità di una solidarietà concreta tra gli stati partner, è stata quantomeno una assente ingiustificata», ha rilevato e sottolineato il presidente del Senato senza fare sconti a Bruxelles che continua a voltarsi dall’altra parte e a fingere di non vedere, non sentire e di non aver nulla da riferire. Vediamo allora, riassunti in schematici punti, gli argomenti principali affrontati dalla Casellati nel suo intervento al Forum di Cernobbio.

I punti principali dell’intervento della Casellati a Cernobbio