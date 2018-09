Carfagna: «Salvini rispetti Berlusconi. E basta fesserie sull’accordo col Pd»

di Franco Bianchini

«Salvini rispetti Berlusconi che ha fondato il centrodestra e ha pagato in termini politici e giudiziari un prezzo altissimo». A parlare è Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, nel suo intervento a Campus Everest. «Il segretario della Lega metta da parte il tono di sfida e le minacce e lavori con noi alla rifondazione del centrodestra. Dica che cosa vuole fare, se il governo con M5S è un incidente di percorso o un accordo strutturale, se vuole governare con il centrodestra e fare la flat tax oppure preferisce il reddito di cittadinanza». Poi aggiunge: «C’è qualcuno che pensa davvero che si possa archiviare l’esperienza di Forza Italia per andare a fare i maggiordomi in casa d’altri? Il nostro principale alleato condivide un percorso di governo che ha portato a quello scempio che è il decreto dignità. Noi non l’avremmo mai consentito, come non avremmo mai consentito le scelte sui vaccini. Noi siamo orgogliosi del passato e vogliamo dare rappresentanza a quei moderati e liberali che ci danno la fiducia. Li riporteremo al governo».

«Non ci servono – avverte la Carfagna – dirigenti perplessi e dubbiosi, che inseguono altri partiti, invidiano altri leader, oppure praticano furbescamente la doppia fedeltà sui territori. Vadano pure, si imbarchino, e poi vengano a raccontarci com’è andata, visto che in passato è finita col naufragio». E ancora: «Basta con le fesserie sul Nazareno 2, una stupidaggine. Era nato per riformare l’architettura dello Stato, poi il Pd ha tradito i patti. Ma mai abbiamo avuto per loro le parole che i dirigenti della Lega hanno oggi per quelli dell’M5S», conclude la Carfagna.